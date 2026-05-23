Служба стройжилнадзора Коми проверила реконструированный корпус детской больницы

Строительство и реконструкцию социально значимых объектов держал на личном контроле глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Служба строительного и жилищного надзора Коми провела итоговую проверку реконструированного корпуса Республиканской детской клинической больницы. Это финальный этап перед вводом объекта в эксплуатацию и открытием новых отделений.

На объекте завершили все строительно-монтажные и отделочные работы, а также благоустроили прилегающую территорию. В интерьерах использовали композиционные приемы, которые обеспечивают соблюдение санитарных и пожарных норм, а также функциональность и долговечность. Отделочные материалы подобрали с учетом требований практичности, долговечности и пожарной безопасности.

На протяжении всей реконструкции инспекция Госстройнадзора следила за тем, чтобы подрядчики соблюдали проектную документацию и строительные нормы. По итогам проверки объекту выдали заключение о соответствии. Это обязательное условие для официального ввода корпуса в эксплуатацию. Теперь больница сможет начать принимать пациентов в новых современных отделениях.

