Правительство РФ списало Коми почти 3,5 миллиарда рублей долгов по кредитам

Правительство РФ списало Коми почти 3,5 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Государственный долг Коми уменьшился на 3 489,1 миллиона рублей. Правительство России списало региону почти 3,5 миллиарда задолженности по бюджетным кредитам. Министр финансов Коми Владимир Казаков подписал дополнительное соглашение к ранее заключенным договорам. Он назвал это событие значимым для республики и результатом комплексной проработки требований федерального центра. Эту работу провели глава Коми и региональное правительство.

Списание снижает долговую нагрузку на бюджет. У республики появляются дополнительные возможности для реализации важных социально-экономических проектов и решения насущных проблем людей. Списание части бюджетных кредитов проводят по поручению президента Владимира Путина. Он поручил поддерживать регионы и создавать условия для их устойчивого развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми, вперёд! Чтобы поддержать в конкурсе «Земский почтальон» Анастасию Мамонтову из Усть-Нема, осталось четыре дня

Почтальон из Усть-Нема представляет Коми на всероссийском конкурсе (подробности)