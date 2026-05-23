Житель Печоры вырастил коноплю в домашней теплице и получил год колонии

Печорский городской суд вынес приговор 48-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в незаконном хранении частей растений, содержащих наркотики, в крупном размере.
Как рассказали в республиканской прокуратуре, мужчина не собирался их продавать, а использовал для себя. Суд установил, что печорец купил семена конопли в интернете, а дома оборудовал теплицу, где ухаживал за растениями, периодически собирал урожай и употреблял его. Незаконную деятельность пресекли полицейские.
Суд учел, что у мужчины остался неотбытый срок по другому приговору. Его отправили на 1 год в исправительную колонию общего режима. Печорца взяли под стражу прямо в зале суда.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
