НовостиОбщество23 мая 2026 10:00

Ухтинец без прав снова сел за руль грузовика и получил 300 часов работ

Мужчину уже не раз наказывали за езду без прав, но он продолжал нарушать
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Защита обжаловала приговор, но Верховный суд оставил его без изменений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Коми рассмотрел апелляцию по делу жителя Ухты. Ранее городской суд признал его виновным в управлении автомобилем без прав. При этом мужчину уже не раз наказывали за такое же нарушение.

Суд установил, что 17 июля 2025 года ухтинец снова сел за руль, на этот раз он управлял грузовым седельным тягачом с полуприцепом «МАЗ 54008-060-031» на трассе Сыктывкар – Ухта. Его остановили полицейские и отстранили от управления.

Ухтинский городской суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью по управлению транспортом на 1 год и 6 месяцев. Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком суровым, но апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и оставила наказание без изменений.

