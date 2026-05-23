Ухтинец без прав снова сел за руль грузовика и получил 300 часов работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Верховный суд Коми рассмотрел апелляцию по делу жителя Ухты. Ранее городской суд признал его виновным в управлении автомобилем без прав. При этом мужчину уже не раз наказывали за такое же нарушение.

Суд установил, что 17 июля 2025 года ухтинец снова сел за руль, на этот раз он управлял грузовым седельным тягачом с полуприцепом «МАЗ 54008-060-031» на трассе Сыктывкар – Ухта. Его остановили полицейские и отстранили от управления.

Ухтинский городской суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью по управлению транспортом на 1 год и 6 месяцев. Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком суровым, но апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и оставила наказание без изменений.

