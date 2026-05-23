Предприниматель из Вуктыла скрыл от налогов 67 миллионов рублей

Мужчине запретили 4 года заниматься финансовыми делами в ЖКХ.

Вступил в силу приговор 46-летнему предпринимателю из Вуктыла. Вуктыльский городской суд признал его виновным в сокрытии денег организации, за счет которых должны были взыскивать налоги, а также в легализации преступных доходов.

Суд установил, что с января по сентябрь 2024 года бизнесмен спрятал более 67 миллионов рублей, которые должен был отдать в бюджет. Чтобы вывести средства, он проводил расчеты за услуги в обход официальных счетов фирмы. Часть денег переводил себе на личный счет как зарплату, а остальное – на счета жены, матери и сына под видом фиктивных займов. Позже эти деньги пошли на покупку земельных участков, нежилых помещений и квартир.

Первая инстанция приговорила мужчину к 6,5 годам колонии. Также ему на 4 года запретили заниматься деятельностью, связанной с перераспределением финансов в сфере ЖКХ. В доход государства конфисковали недвижимость, купленную на укрытые от налогов деньги, на общую сумму 19 миллионов рублей. Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его, но Верховный суд поддержал позицию прокуратуры, оставил наказание без изменений, а жалобу отклонил.

