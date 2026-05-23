В районе Коми впервые нашли розовый гриб с запахом фруктов

Микологи Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН совершили настоящий переворот в изучении грибов региона. Экспедиции в отдаленные уголки республики и пересмотр старых гербариев принесли десятки сенсационных находок. В Сыктывдинском районе впервые в стране обнаружили афродитеолу пахучую (Aphroditeola olida). У этого гриба розовая шляпка и фруктовый запах. Раньше его встречали только в Северной Америке и Европе. Там же нашли рядовку мацутакэ (Tricholoma matsutake) – ценный деликатес азиатской кухни. Она внесена в Красную книгу России, поэтому собирать ее в сосняках республики запрещено.

В 2023 году в национальном парке «Койгородский» сделали еще одну значимую находку – чешуйчатку слизеносную (Pholiota mucigera). Для России она оказалась первой, а в мире – третьей. Этот гриб растет только на осине в старовозрастных лесах. Научное значение имеют и наблюдения за митикомицесом корнеипес (Mythicomyces corneipes). Раньше его считали горным видом (Урал, Саяны), но в Коми нашли сразу три его популяции на равнине – в Сыктывдинском и Койгородском районах.

Еще один краснокнижный вид – опенок чеканный (болотный) (Desarmillaria ectypa) – встречается в республике только в нацпарке «Койгородский» на сфагновых болотах со строго определенным химическим составом воды. В 2023 году в заказнике «Параськины озера» (Ухтинский район) собрали больше 88 видов макромицетов, из которых пять редкие. Среди жемчужин – вороночник (самая северная точка в Коми) и трутовик лекарственный (редчайший вид на лиственнице).

Благодаря ДНК-анализу и работе микологов Марии Паламарчук, Дмитрия Кириллова и Дмитрия Шадрина удалось уточнить список агарикоидных грибов республики. Сегодня он насчитывает 870 видов. В научном центре отмечают, что микобиота северных лесов Коми продолжает преподносить открытия.

