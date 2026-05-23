В столовой сыктывкарского колледжа нашли тараканов и еду с истекшим сроком

Готовая продукция не соответствовала микробиологическим нормам безопасности. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре закрыли столовую, где питались учащиеся колледжа сервиса и связи. Причиной стали насекомые и просроченные продукты. Управление Роспотребнадзора по Коми провело эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя и выявило много нарушений санитарных правил.

Так, сотрудников допустили к работе без сведений о гигиенической подготовке, аттестации, медосмотрах, вакцинации и лабораторных исследованиях. Также на пищеблоке нашли тараканов, а технологические процессы готовки не соблюдались. Предприниматель не предоставил программу производственного контроля и ХАССП. Обнаружили продукты и с истекшим сроком годности, а готовая еда не соответствовала нормам безопасности по микробиологии.

На предпринимателя составили протокол об административном нарушении. Сыктывкарский городской суд приостановил работу столовой на 40 дней.

В то же время в группе колледжа во «ВКонтакте» сообщили, что точка общепита закрылась 18 мая. Теперь горячее питание для студентов и сотрудников организовано в столовой Сыктывкарского автомеханического техникума, который находится рядом с колледжем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми, вперёд! Чтобы поддержать в конкурсе «Земский почтальон» Анастасию Мамонтову из Усть-Нема, осталось четыре дня

Почтальон из Усть-Нема представляет Коми на всероссийском конкурсе (подробности)