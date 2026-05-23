Неплательщик алиментов из Сыктывкара лишился Mercedes-Benz

Должнику запретили выезд за границу, ограничили в правах и опечатали авто.

В Сыктывкаре судебные приставы арестовали Mercedes-Benz у мужчины, который перестал платить алименты. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Коми.

Известно, что должник уехал из города, но машину оставил. Он должен был каждый месяц перечислять 10 тысяч рублей на содержание сына, но перестал. Также он перестал общаться с бывшей женой и приставом.

Мужчину объявили в исполнительный розыск. Ему запретили выезжать за границу, ограничили в пользовании водительскими правами. Также он не может продать или подарить квартиру в Сыктывкаре, а на его банковские карты наложили взыскание. Следующей мерой стал арест автомобиля.

Пристав нашла машину, которую должник не забрал, и опечатала. Документы отправили мужчине в личный кабинет на «Госуслугах».

Дальше все зависит от его реакции, говорят приставы. Если мужчина не заплатит долг в 200 тысяч рублей, то иномарку продадут с торгов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми, вперёд! Чтобы поддержать в конкурсе «Земский почтальон» Анастасию Мамонтову из Усть-Нема, осталось четыре дня

Почтальон из Усть-Нема представляет Коми на всероссийском конкурсе (подробности)