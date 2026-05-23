В Сыктывкаре побит температурный рекорд 1900 года

Третий рекорд за месяц: 16 мая было +29,5, 17 мая – +30,7, 22 мая – +28,5. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре пал 126-летний температурный рекорд. Накануне, 22 мая, на местной метеостанции зафиксировали новую максимальную температуру для этого дня. Столбики термометров поднялись до +28,5 градуса. Предыдущее достижение держалось с 1900 года, когда воздух прогревался до +28,3. Новый показатель оказался выше на 0,2 градуса.

А вот ночной минимум пока остался прежним. В 1910 году 22 мая температура опускалась до –5,8 градуса, в этом году в ту же ночь было +14,8.

Напомним, что это уже третий суточный рекорд в мае. Так, 16 мая воздух прогрелся до +29,5, что на 2,8 градуса выше показателя 5-летней давности, а 17 мая столбики термометров поднялись до +30,7, что на 2,1 градуса выше рекорда 71-летней давности.

В целом нынешний май заметно теплее обычного. Средняя температура превышает климатическую норму на 4,6 градуса (норма +9,1). Осадков выпало 34 миллиметра при норме 52, то есть всего 65 процентов.

