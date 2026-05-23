В Коми 12-летняя девочка и женщина госпитализированы после опрокидывания Kia

Авария случилась 22 мая в 18:28 на 199-м километре трассы Сыктывкар – Ухта.

В Княжпогостском районе Коми произошло серьезное ДТП: водитель Kia Sportage съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали три человека, включая 12-летнюю девочку. Двоих госпитализировали.

По данным ГАИ республики, ДТП случилось 22 мая примерно в 18:28. Водитель 1973 года рождения ехал за рулем Kia Sportage по трассе «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» со стороны Ухты в направлении Сыктывкара. На 199-м километре он не справился с управлением, и машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась.

У самого водителя диагностирован ушиб грудной клетки и подозрение на перелом ребер. Его не госпитализировали. У пассажирки 1976 года рождения в больнице нашли перелом лучевой кости правой руки, ушибленную рану правого локтя, ушиб грудной клетки и тупую травму живота. У девочки 2012 года рождения диагностированы закрытый перелом позвоночника и тупая травма живота. Ее тоже госпитализировали.

Все пострадавшие в момент аварии были пристегнуты ремнями. Водительский стаж мужчины – с 2009 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми, вперёд! Чтобы поддержать в конкурсе «Земский почтальон» Анастасию Мамонтову из Усть-Нема, осталось четыре дня

Почтальон из Усть-Нема представляет Коми на всероссийском конкурсе (подробности)