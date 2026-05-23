В Сыктывкаре в пожаре погиб 60-летний мужчина

Из горящего дома спасли 6 человек, еще один мужчина погиб.

За минувшие дежурные сутки пожарные Коми ликвидировали шесть возгораний. Одно из них случилось в Сыктывкаре и закончилось трагически.

По данным МЧС по Коми, в многоквартирном доме на Октябрьском проспекте вспыхнул пожар. Огонь охватил 25 квадратных метров. Звенья газодымозащитной службы вывели из опасной зоны шесть человек, но спасти удалось не всех. По информации ведомства, в сгоревшей квартире погиб 60-летний мужчина. Всего из дома эвакуировали 103 жильца.

Предварительная причина трагедии, по словам дознавателя МЧС, неосторожность при курении.

Еще один пожар в Сыктывкаре случился на улице Кирова. Там горело нежилое здание. Пламя уничтожило 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

