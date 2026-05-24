Рейс Москва — Сыктывкар ушел на запасной аэродром

Гроза в Сыктывкаре изменила маршрут авиарейса. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Самолет, выполнявший рейс Москва - Сыктывкар, был вынужден изменить маршрут вечером 23 мая. Борт FV-6407, вылетевший из аэропорта Шереметьево, направили на запасной аэродром в Перми, что подтверждается данными онлайн-табло.

Предполагается, что причиной такого решения стала сильная гроза, которая обрушилась на Сыктывкар в этот вечер. Неблагоприятные погодные условия повлияли не только на авиасообщение, но и на городскую инфраструктуру.

Из-за стихии в отдельных районах столицы Коми возникли перебои с горячим и холодным водоснабжением. Власти сообщили, что специалисты уже занимаются устранением последствий аварии и попросили жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее горожане публиковали в социальных сетях фотографии крупного града, размеры которого сравнивали с небольшим куриным яйцом. После ливня некоторые улицы оказались подтоплены, а в ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением. Жителям напомнили, что о подобных проблемах можно сообщать в диспетчерскую службу города.

Синоптики Коми ЦГМС объяснили, что столь мощная гроза сформировалась в зоне столкновения теплых и холодных воздушных масс в циклоне, центр которого находился над востоком Архангельской области. По их данным, именно в таких условиях возникают интенсивные вертикальные потоки воздуха, способствующие формированию грозовых облаков и усилению погодных явлений.

