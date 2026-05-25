В Сыктывкаре этим летом разобьют 38 цветников

На Стефановской площади высадят красные и белые бегонии, малиновые петунии и желтые бархатцы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом в Сыктывкаре появится 38 цветников. Общая площадь зеленых островков составит почти 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии.

Глава города Максим Мартышин рассказал о новинке сезона – вазонах с цветами, которые устанавливают по городу. Кроме того, добавится красок в Кировском парке. Так, в районе «Звездного неба» появятся композиции в вазонах.

Самый большой цветник Сыктывкара разобьют у монумента Трудовой Славы на Октябрьском проспекте. Здесь высадят 618 квадратных метров подсолнухов – ковровым узором. Рядом сделают еще одну клумбу на 114,9 квадратного метра из бархатцев в виде лучей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без заботы он просто бы не выжил»: в Коми спасли от гибели медвежонка, который остался без мамы

Спасённому медвежонку из Усть Куломского района Коми выбирают имя (подробности)