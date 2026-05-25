Три человека попали в больницу после ДТП в Сыктывкаре

У виновника ДТП перелом ребер, у двух женщин – ушибы грудной клетки и ссадины.

В Сыктывкаре произошло ДТП с пострадавшими. Как рассказали в ГАИ Коми, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Kalina.

Мужчина 1968 года рождения ехал по улице 1-я Промышленная – от Октябрьского проспекта в сторону улицы 2-я Промышленная. Напротив дома №17/1 он потерял контроль над машиной, вылетел на «встречку» и столкнулся с Lada, которая двигалась прямо во встречном направлении.

В результате пострадали три человека. У водителя ВАЗа – закрытая травма грудной клетки, ушибы и ссадины лба, а также перелом 4, 6 и 7-го ребер слева. У женщины за рулем Lada (1966 года рождения) – ссадины нижней губы и ушиб грудной клетки слева. У ее пассажирки (1974 года рождения) – ушиб грудной клетки слева. Всех троих госпитализировали. За всю историю вождения водитель ВАЗа привлекался за нарушение правил дорожного движения 35 раз. Но в этом году в поле зрения ГАИ он не попадал. Его стаж вождения – с 1986 года.

