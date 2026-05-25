19-летнюю москвичку судят за хищение 1,1 млн рублей у двух пенсионерок из Коми

Девушка приехала в Сыктывкар, получила деньги от обманутых старушек и спрятала их в тайник в Москве.

В Коми утвердили обвинительное заключение против 19-летней жительницы Москвы. Девушку обвиняют в мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, в ноябре 2025 года она сама стала жертвой мошенников. Ей внушили, что на ее имя оформлен кредит, и, чтобы помочь погасить чужие долги перед банком, девушка согласилась работать курьером. Она развозила украденные у пенсионеров деньги.

В декабре 2025 года она приехала в Сыктывкар. Там две обманутые пенсионерки отдали ей больше 1,1 миллиона рублей. Потом москвичка перевезла деньги в столицу и спрятала их в тайник.

Как рассказали в прокуратуре Коми, хищение у одной из пенсионерок выявили только в процессе расследования. Сама женщина в полицию не обращалась. Более того, она вообще отрицала, что преступление совершали против нее, так как мошенники сильно ее запугали. Они угрожали, что у женщины будут серьезные проблемы, если она кому-нибудь расскажет о случившемся.

