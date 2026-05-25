Мать четверых детей из Коми через суд добилась повышенного пособия

В доход семьи необоснованно включили целевую субсидию Минсельхоза как главе фермерского хозяйства. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Усть-Куломского района провела проверку по обращению многодетной матери. Женщина растит четверых детей и пожаловалась на нарушение своих прав. Выяснилось, что в конце 2025 года ей отказали в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Причину назвали дважды – превышение среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом. Третье заявление приняли, но пособие назначили в минимальном размере.

Прокурорская проверка показала ошибку. При расчете дохода необоснованно учли целевую субсидию Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Эти деньги женщина получила как глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Прокуратура подала в суд иск в защиту многодетной матери. Судья требования удовлетворил и обязал чиновников назначить женщине повышенное пособие на четверых детей. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура проверит, как его исполняют.

