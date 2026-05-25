Верховный суд Коми оставил под стражей экс-преподавателя Владимира Опарина, обвиняемого по делу о взрыве в центре МВД.

Верховный суд Республики Коми 25 мая оставил без изменений постановление Сыктывкарского городского суда о продлении срока содержания под стражей Владимиру Опарину. Бывшего преподавателя центра профессиональной подготовки МВД по Коми арестовали после взрыва и пожара, в котором погибли трое слушателей. Еще 12 мая 2026 года горсуд продлил Опарину арест еще на два месяца, но адвокат экс-преподавателя подал апелляцию. В вышестоящем суде защитник и сам обвиняемый просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий или на домашний арест. Но Верховный суд жалобу отклонил.

Напомним, трагедия произошла днем 15 января в Эжвинском районе Сыктывкара, на улице Менделеева. По версии следствия, Опарин во время планового учебного занятия привел в действие учебно-имитационную гранату, из-за чего загорелись легковоспламеняющиеся предметы в помещении. Из здания эвакуировали около 200 человек, но 30 слушателей центра пострадали, трое из них скончались. Сначала Опарина поместили под домашний арест, а 26 января заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Руководителя центра профподготовки МВД Антона Дашевского отстранили от должности на следующий день после ЧП, а через сутки арестовали. В начале февраля его уволили с дисциплинарным взысканием. Против Дашевского возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия и было совершено группой лиц по предварительному сговору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без заботы он просто бы не выжил»: в Коми спасли от гибели медвежонка, который остался без мамы

Спасённому медвежонку из Усть Куломского района Коми выбирают имя (подробности)