Рядовой Дмитрий Чесноков из Сыктывкара погиб в зоне СВО

Администрация Прилузского района сообщила о гибели земляка.

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Дмитрий Чесноков. Об этом сообщила администрация Прилузского района.

Мужчина родился в Сыктывкаре. В августе 2023 года он подписал контракт с министерством обороны России. В зоне СВО он служил стрелком стрелкового отделения стрелкового взвода в стрелковой роте стрелкового батальона.

Дмитрий Чесноков погиб 23 марта 2025 года при выполнении боевых задач.

