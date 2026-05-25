Рядовой Дмитрий Чесноков из Сыктывкара погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Дмитрий Чесноков. Об этом сообщила администрация Прилузского района.
Мужчина родился в Сыктывкаре. В августе 2023 года он подписал контракт с министерством обороны России. В зоне СВО он служил стрелком стрелкового отделения стрелкового взвода в стрелковой роте стрелкового батальона.
Дмитрий Чесноков погиб 23 марта 2025 года при выполнении боевых задач.
