В Ижемском районе хотят объединить больше 20 школ и детских садов

Администрация района начала опросы населения по поводу реорганизации.

В Ижемском районе планируют массово реорганизовать образовательные учреждения. 22 мая администрация района опубликовала объявление об опросах населения. Изменения коснутся больше 20 школ и детских садов. Их будут объединять и присоединять одни учреждения к другим.

Вот как это будет выглядеть. В селе Ижма детский сад №1 присоединят к детскому саду №3. В поселке Щельяюр детский сад №35 станет частью местной школы. В деревне Бакур детский сад №9 присоединят к школе имени А.П. Филиппова. Школа имени Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского в селе Мохча объединит сразу несколько учреждений: школу имени В.М. Пальшина в селе Мошъюге, детский сад №7 в Мохче, а также школу и детский сад №6 в деревне Гам.

В селе Сизябск детский сад №10 присоединят к местной школе. В деревне Кельчиюр детский сад №16 станет частью школы имени А.Ф. Сметанина. Школа в селе Усть-Ижма поглотит школу в деревне Большое Галово. А школа в селе Краснобор заберет детский сад №13 в Красноборе, а также школы в деревне Вертеп и деревне Диюр.

