НовостиОбщество25 мая 2026 14:00

В Коми на конкурс «Лучший по профессии» подали 12 заявок

Победителей регионального этапа ждут премии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Финалисты из Коми поборются за миллион рублей на всероссийском уровне.

Финалисты из Коми поборются за миллион рублей на всероссийском уровне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году соревнуются в трех номинациях: «Сварщик», «Агроном» и «Ветеринарный фельдшер». Конкурс проходит по всей стране в рамках национального проекта «Кадры». Заявки принимают до 29 мая включительно.

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Коми, на сегодняшний день поступило 12 заявок. 11 – по номинации «Сварщик» и одна – по номинации «Ветеринарный фельдшер», агрономов пока нет.

Заместитель министра труда и соцзащиты Коми Валерий Коротин призвал профессионалов не стесняться и участвовать. Он отметил, что рабочая специальность сейчас престижна и выгодна. Такие мастера очень востребованы. В республике много высококлассных сварщиков, агрономов и ветфельдшеров. Важно, чтобы они показали свое мастерство. Каждый участник – гордость региона и пример для молодых специалистов. Кроме того, у них есть шанс выйти в финал и заявить о себе на всю Россию. Победителей федерального этапа ждут призы – главная награда 1 миллион рублей.

Заявку может подать сам работник или его работодатель. Сделать это нужно на портале «Работа России». Региональный этап проводят при поддержке главы Коми Ростислава Гольдштейна. Победителей и призеров в каждой номинации ждут премии от правительства республики – 60 тысяч рублей за первое место, 40 – за второе и 20 – за третье.

