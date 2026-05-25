В Коми на конкурс «Лучший по профессии» подали 12 заявок

Финалисты из Коми поборются за миллион рублей на всероссийском уровне.

В Коми стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году соревнуются в трех номинациях: «Сварщик», «Агроном» и «Ветеринарный фельдшер». Конкурс проходит по всей стране в рамках национального проекта «Кадры». Заявки принимают до 29 мая включительно.

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Коми, на сегодняшний день поступило 12 заявок. 11 – по номинации «Сварщик» и одна – по номинации «Ветеринарный фельдшер», агрономов пока нет.

Заместитель министра труда и соцзащиты Коми Валерий Коротин призвал профессионалов не стесняться и участвовать. Он отметил, что рабочая специальность сейчас престижна и выгодна. Такие мастера очень востребованы. В республике много высококлассных сварщиков, агрономов и ветфельдшеров. Важно, чтобы они показали свое мастерство. Каждый участник – гордость региона и пример для молодых специалистов. Кроме того, у них есть шанс выйти в финал и заявить о себе на всю Россию. Победителей федерального этапа ждут призы – главная награда 1 миллион рублей.

Заявку может подать сам работник или его работодатель. Сделать это нужно на портале «Работа России». Региональный этап проводят при поддержке главы Коми Ростислава Гольдштейна. Победителей и призеров в каждой номинации ждут премии от правительства республики – 60 тысяч рублей за первое место, 40 – за второе и 20 – за третье.

