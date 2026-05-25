С 16 мая в Коми потушили 14 лесных пожаров

Всего за май в регионе произошло 16 лесных пожаров на площади больше 657 га.

С 16 мая в Коми ликвидировали 14 лесных пожаров. Данные приводит информационная система «Лесные пожары». В Усть-Цилемском районе зафиксировали три возгорания. Одно из них случилось 17 мая в 22 километрах от села Трусово. Огонь прошел 102 гектара. Причина – грозы. Еще два пожара в том же районе возникли 15 мая в 10 километрах от поселка Бор. Их общая площадь превысила 11 гектаров. Здесь виноваты уже местные жители.

17 мая под Ухтой, в 3 километрах от поселка Первомайский, тушили возгорание на 0,06 гектара. Причина – снова местное население. 22 мая в 9 километрах от деревни Изваиль огонь охватил 3 гектара. Его ликвидировали, причиной стали грозы. В тот же день в Вуктыльском районе, в 4 километрах от поселка Кырта, обнаружили пожар на площади 470 гектаров. Его потушили только 24 мая. Причина – грозы.

18 мая в Княжпогостском округе, в 4 километрах от поселка Чернореченский, пожарные справились с огнем на 2,6 гектара. Причиной стало неосторожное обращение с огнем местных жителей. В Корткеросском районе 21 мая ликвидировали возгорание в 3 километрах от поселка Куръядор – 3,39 гектара, причина – местное население. 23 мая в том же районе зафиксировали еще два пожара: один в 15 километрах от села Маджа, второй в 10 километрах от поселка Намск. Их общая площадь превысила 31 гектар. В обоих случаях виноваты грозы.

Еще четыре лесных пожара потушили в Усть-Куломском районе. 19 мая в 16 километрах от поселка Диасеръя огонь прошел 0,35 гектара. 20 мая в 23 километрах от поселка Белоборск – 0,01 гектара. 22 мая в 6 километрах от села Седтыдин – 21 гектар. Причины этих трех пожаров – грозы. А вот возгорание в 2 километрах от села Керчомья на площади 0,02 гектара случилось по вине местного населения.

Сезон лесных пожаров в Коми открылся 14 мая. Всего за май в регионе произошло 16 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 657 гектаров.

