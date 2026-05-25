В Тверскую область из Усть-Куломского района доставили осиротевшего медвежонка

После реабилитации животное планируют вернуть в леса Коми.

В ночь на 22 мая в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области прибыл очередной детеныш бурого медведя из Коми. Напомним, малыша отловили в Усть-Куломском районе. Несколько дней местные жители видели его одного, он забегал на дачные участки в поисках еды, что значило, что медведицы рядом нет.

Люди позвонили в Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми. Специалисты ведомства оперативно оформили все документы, отловили медвежонка и передали его руководителю центра Сергею Пажетнову. Дорога была долгой, но малыш перенес ее хорошо.

В центре рассказали, что медвежонок активен и отлично ест. Видимых повреждений у него нет. Но провести полный клинический осмотр без седативных препаратов невозможно. Зверек активно защищается, не дает взять себя в руки, больно кусается и царапается. Так проявляется естественная реакция страха и избегания человека – она нужна для выживания в дикой природе. Из-за этого специалисты пока не могут определить пол медвежонка, а для более детального обследования под анестезией нет оснований.

Сейчас детеныша перевели на усиленное питание. Он находится под круглосуточным наблюдением. Если все пойдет хорошо и медвежонок наберет вес, после реабилитации его вернут в естественную среду в леса Коми.

