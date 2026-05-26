В сыктывкарском антикафе посетителям показывали маленьких свиней без лицензи

Кормить, гладить и фотографировать свинок можно только в зоопарках при наличии лицензии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор наказал предпринимательницу из Сыктывкара, которая держала мини-пигов в антикафе. Проверка прошла в августе 2025 года. Речь идет об антикафе «Пигги хаус» на улице Бабушкина, 21/3. Там посетителям показывали карликовых свинок, но возраст животных на тот момент не превышал трех месяцев. Постановлением правительства России от 30 декабря 2019 года №1937 запрещено использовать таких питомцев в общепите.

Кроме того, гости могли физически контактировать со свинками – кормить, фотографировать, гладить, а это разрешено только в зоопарках. Для такой деятельности нужна лицензия, но у индивидуальной предпринимательницы ее не было. В отношении сыктывкарки возбудили два административных дела и ей выписали предписание до 7 октября 2025 года устранить нарушения и работать только при наличии лицензии. Также назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Предпринимательница попыталась отменить взыскание через Арбитражный суд Коми. На заседании 14 мая суд отказал в удовлетворении ее требований. Теперь она может подать апелляцию во второй арбитражный апелляционный суд, сообщает БНК.

