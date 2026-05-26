В апреле в воздухе Сыктывкара 20 раз превышали норму вредные вещества

В апреле в воздухе Сыктывкара нашли опасные вещества. На трех городских пунктах наблюдения за загрязнениями зафиксировали 20 случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Чаще всего в воздухе обнаруживали взвешенные частицы – мелкую пыль – и формальдегид, который может раздражать дыхательные пути.
На основном пункте №2 норму по пыли превышали 9 раз, а по формальдегиду – 4 раза. Еще 4 случая с пылью дал пункт №9, и 3 случая с формальдегидом – пункт №11.
Также в Воркуте дважды фиксировали превышение по оксиду углерода, а вот в Ухте и Сосногорске все показатели остались в пределах нормы. Радиационный фон и кислотность дождей по всей республике не вызывают опасений.
