В апреле в воздухе Сыктывкара 20 раз превышали норму вредные вещества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В апреле в воздухе Сыктывкара нашли опасные вещества. На трех городских пунктах наблюдения за загрязнениями зафиксировали 20 случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Чаще всего в воздухе обнаруживали взвешенные частицы – мелкую пыль – и формальдегид, который может раздражать дыхательные пути.

На основном пункте №2 норму по пыли превышали 9 раз, а по формальдегиду – 4 раза. Еще 4 случая с пылью дал пункт №9, и 3 случая с формальдегидом – пункт №11.

Также в Воркуте дважды фиксировали превышение по оксиду углерода, а вот в Ухте и Сосногорске все показатели остались в пределах нормы. Радиационный фон и кислотность дождей по всей республике не вызывают опасений.

