Родители Коми получат единое пособие на детей 3 июня

Деньги придут в течение дня, без привязки к конкретному часу.

В Коми утвердили график выплат детских пособий и пенсий на июнь. Родители, которые получают деньги через банк, 3 июня получат единое пособие на детей до 17 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Ежемесячную выплату из материнского капитала перечислят 5 июня. Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в привычную дату – 8 июня.

Пенсии за июнь 2026 года вместе с региональной социальной доплатой придут тремя траншами. 11 июня деньги переведут тем, кто обычно получает пенсию 12 числа (выплатной день выпал на праздник). 19 июня – тем, кто получает 19 и 21 числа (21 июня – суббота). 26 июня пенсии придут остальным получателям.

Тем, кто получает пенсии и пособия через почту, деньги доставят по графикам отделений. Зачисление средств происходит в течение дня, без привязки к конкретному часу.

