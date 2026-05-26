Весенние ливни с грозой в Коми прибили комаров к земле и их съели жуки

Через пару недель в лужах появятся новые летние виды, пик активности придется на середину июня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городах Коми весенние ливни с грозами и непродолжительная жара сильно снизили численность комаров. Научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми научного центра УрО РАН Елена Панюкова объяснила БНК, что капли воды прибили насекомых к земле и намочили им крылья. Взлететь они не могли, поэтому стали легкой добычей для почвенных и напочвенных хищников – жужелиц и муравьев. Ученый лаконично резюмировала: «Кто не спрятался, тот и виноват».

В лесах ситуация иная. Деревья спасли комаров от дождя, поэтому там их количество останется привычным. В городах численность насекомых скоро восстановится, и в этом поможет все та же вода. В лужах через пару недель начнут развиваться другие летние виды. Пик численности комаров, напомнила Елена Панюкова, приходится на середину июня. Примерно в августе насекомые исчезнут.

Ученый добавила, что на садовых участках можно избавиться и от комаров, и от клещей. Для этого нужно планомерно бороться с их размножением. Комарам и паукообразным для развития нужна вода. Стоит убрать открытые баки и бочки с водой, чтобы насекомые не откладывали там яйца. Яйца клещей и комаров зимуют в почвенной подстилке, поэтому самый эффективный способ – обрабатывать почву акарицидами. Лучшее время для этого – поздняя осень, перед самыми заморозками.

