В Коми с 25 мая по 7 июня работает горячая линия для туристов

Специалисты расскажут о правах туристов, как составить претензию и добиться исполнения договора. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми начала работу горячая линия для туристов. С 25 мая по 7 июня 2026 года, с 9 до 13 часов, специалисты управления Роспотребнадзора по Коми и Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми готовы консультировать жителей. Они разъяснят, какие права есть у путешественников. Например, что делать, если вашими правами пренебрегли, как правильно составить претензию и добиться, чтобы условия договора об оказании услуг выполнили.

Кроме того, специалисты расскажут об инфекционных угрозах, которые актуальны в зарубежных странах, и о профилактических прививках, необходимых для посещения некоторых территорий. Желающие получат рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды и правилам купания.

Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Коми: 8 (800) 350-64-23. Также работает единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Оба номера бесплатны для звонков по России.

