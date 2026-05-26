В Ижемском районе сняли карантин по трихинеллезу

В 2025 году в Коми были три неблагополучные зоны: по лейкозу лошадей и два очага трихинеллеза.

В Ижемском районе отменили карантин по трихинеллезу диких животных. Ограничения действовали ровно год, после того, как у добытого медведя нашли заболевание. В Службе ветеринарии Коми сообщили, что благодаря своевременным мерам и строгому соблюдению всех требований территорию признали благополучной.

В 2025 году в республике действовали три неблагополучные зоны по болезням животных: один очаг лейкоза лошадей и два очага трихинеллеза в дикой природе. По правилам, ограничения можно снять только через год. Карантин по лейкозу ввели в начале ноября 2025 года после того, как эпизоотический очаг обнаружили в фермерском хозяйстве поселка Ожындор (село Объячево). В январе его отменили, а летом 2025 года карантин по трихинеллезу ввели сразу в Ижме и Печоре. В тех районах охотники добыли медведей, зараженных паразитами. Сейчас ограничения продолжают действовать только в Печорском районе, где карантин ввели в июле 2025 года.

Справка

Трихинеллез – опасное заболевание. Человек заражается им, если съест мясо без ветеринарно-санитарной проверки. Основные переносчики инфекции – дикие животные: медведи, кабаны, барсуки. Служба ветеринарии Коми напоминает: никогда не ешьте мясо диких зверей, если его не проверили в лаборатории. Покупайте мясо только в проверенных местах. При первых признаках недомогания после еды сразу обращайтесь к врачу.

