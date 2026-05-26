В Сыктывкаре пройдет зональный этап фестиваля-конкурса «Традиции»

В Сыктывкаре 29 и 30 мая пройдет зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Участники будут соревноваться в номинации «Традиции». Мероприятие состоится на сцене Национального музыкально-драматического театра Республики Коми.

Концерт-открытие начнется 29 мая в 18:00. Гала-концерт – 30 мая в 17:00. Вход на оба мероприятия – только по пригласительным билетам.

На сцену выйдут творческие коллективы из Вологодской, Ленинградской, Псковской, Калининградской, Мурманской областей и Республики Карелия. Коми представит оркестр русских народных инструментов из Ухты.

