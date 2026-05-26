Жительница Коми нашла в огороде коралл, которому 300 миллионов лет

Фото: БНК

Жительница поселка Кузьель Койгородского района осенью 2025 года копала огород и нашла необычный камень, облепленный землей. Сначала она не придала ему значения, но весной грязь сошла, и предмет стал похож на остатки доисторического животного. Женщина вспомнила, что когда-то находила в огороде еще и остатки ракушки. С вопросом, что делать с такими находками, она обратилась в БНК.

Ведущий научный сотрудник института геологии Коми научного центра Дмитрий Пономарев изучил фотографии. Он предположил, что огородная находка – это одиночный четырехлучевой коралл. Ему может быть 300-350 миллионов лет (каменноугольный период). Такие кораллы жили на дне древнего моря и были распространены по всей Земле. Они питались мелкими ракообразными и другими организмами в толще воды. Не исключено, что они получали питательные вещества от симбиотических водорослей, как некоторые современные кораллы, но точных доказательств пока нет.

Вокруг коралла со временем сформировалась глинистая конкреция – шаровидный каменный агрегат. В середине таких образований часто лежит какой-нибудь организм, который служит затравкой для роста. Ученый считает, что конкреция попала в огород из ледниковых отложений. Вторая находка женщины – тоже конкреция, в ней тоже видны остатки какого-то существа, но определить их уже невозможно.

Дмитрий Пономарев напомнил: если вы нашли что-то похожее на окаменелость, несите ее в институт геологии Коми НЦ. Специалисты не только определят находку, но и помогут ее сохранить. Некоторые палеонтологические остатки начинают разрушаться прямо на воздухе, когда их извлекают из земли.

