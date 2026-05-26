В Коми яйца подешевели после роста в начале года

Огурцы и помидоры дешевеют: меньше трат на отопление теплиц и больше урожая. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В апреле годовая инфляция в Коми немного ускорилась. По данным Банка России, она выросла до 6,4% после 6,3% в марте. При этом цены за месяц почти не изменились и снижение составило всего 0,02%.

Если сравнивать с мартом, в апреле в республике подешевели куриные яйца. Они заметно дорожали с начала года, но в апреле цена на них пошла вниз. Свою роль сыграли и скидочные акции в некоторых сетевых магазинах.

В регионе продолжили дешеветь овощи и фрукты, особенно огурцы и помидоры. Это связано с сезонностью. С приходом весны расходы производителей на отопление и досвечивание теплиц сократились. Кроме того, выросло предложение тепличных овощей. Оба фактора потянули цены вниз.

