Весенние полевые работы стартовали в хозяйствах Коми

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
В хозяйствах Коми стартовали весенние полевые работы, сообщает Комистат.
Статистики напомнили, что в 2025 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств составляла 30 тысяч гектаров. Картофелем засадили 8 процентов от всей посевной площади, а овощами открытого грунта – 2 процента.
Больше всего места заняли кормовые культуры – 90 процентов. Сейчас аграрии засевают поля однолетними и многолетними травами. Также в 2025 году сеяли кукурузу на силос. Она служит ценным кормом для сельскохозяйственных животных.
