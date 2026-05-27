В Сыктывкаре таксист на изношенной резине протаранил встречную машину

У пострадавшего оскольчатый перелом ребер с повреждением легкого, это тяжкий вред здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение против 24-летнего жителя Сыктывкара. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности причинило тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, 17 января 2026 года обвиняемый арендовал «Рено Логан» для работы в такси. В тот день был гололед. На машине стояла зимняя резина, но она оказалась критически изношенной. Водитель превысил скорость и опасно перестроился на Октябрьском проспекте, из-за чего он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

В результате аварии пассажир встречной машины получил оскольчатый перелом ребер и повреждение легкого. Врачи квалифицировали эти травмы как тяжкий вред здоровью.

Сам водитель признал свою вину. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование вела следственная часть Следственного управления МВД по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без заботы он просто бы не выжил»: в Коми спасли от гибели медвежонка, который остался без мамы

Спасённому медвежонку из Усть Куломского района Коми выбирают имя (подробности)