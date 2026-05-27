Жительница Сыктывкара через сайт знакомств попалась на уловку инвест-мошенников

50-летняя жительница Сыктывкара стала жертвой мошенника с сайта знакомств и лишилась 1,1 миллиона рублей.

50-летняя жительница Сыктывкара стала жертвой мошенника с сайта знакомств и лишилась 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.

Женщина рассказала в полиции, что долго переписывалась с виртуальным собеседником, а потом согласилась на его предложение поучаствовать в инвестиционном проекте. Новый приятель выступил в роли бизнес-наставника. Он посоветовал своей «племянника», который и стал куратором женщины. «Племянник» велел скачать мобильное приложение для доступа на торговую площадку, помог открыть личный кабинет с брокерским счетом и сразу вложить несколько сумм, якобы для получения большой прибыли.

Три месяца горожанка под руководством куратора переводила на указанные реквизиты заемные деньги. Всего она отправила больше 1,1 миллиона рублей. Затем ей предложили вывести заработанное. Для этого нужно было найти доверенное лицо и внести первоначальный взнос не меньше 500 тысяч рублей. Пока женщина искала такого человека, ей позвонила некая «кассир» – обладательница того самого номера телефона, на который потерпевшая отправляла деньги. Звонившая представилась жительницей Саратова. Она рассказала, что они обе стали жертвами мошенников. Саратовчанка передала свою банковскую карту онлайн-приятелю для его «бизнес-процессов», но он украл все ее сбережения, а карту использовал для переводов от других обманутых людей.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

