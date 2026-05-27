Вуктыл ищет подрядчика для отлова бродячих собак после двух нападений на детей

Договор с победителем аукциона заключат со 2 июня до 30 сентября 2026 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Вуктыла ищет подрядчика, который будет отлавливать и содержать безнадзорных собак на территории муниципального округа.

Напомним, что летом прошлого года в городе произошло два случая нападения собак на детей. Укусы стали поводом для прокуратуры и ведомство обратилось в суд, где потребовало от администрации выплатить штрафы. Сейчас на портале госзакупок разместили заявку.

Речь идет об отлове, транспортировке и содержании бездомных животных в 2026 году. Начальная цена контракта составляет 1,13 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Республики Коми.

Организации, которые хотят участвовать в электронном аукционе, могут подать документы до 29 мая. Конкурсная комиссия выберет подрядчика 2 июня. Победитель должен будет оказывать услуги с момента подписания договора до 30 сентября 2026 года. В технической документации указана начальная стоимость комплекса работ с одним животным – 47,1 тысячи рублей. В комплекс входят отлов, транспортировка, ветеринарный осмотр, стерилизация, содержание, возвращение в естественную среду обитания либо эвтаназия с последующей утилизацией останков.

