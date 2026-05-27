Трое подростков из Коми осуждены за стрельбу из пневматического пистолета

В Усть-Куломе суд вынес приговор трем несовершеннолетним жителям села, признанным виновными в разбойном нападении. Двое из них на момент преступления достигли 16 лет, еще одному было 15. Следствие установило, что они действовали вместе и заранее договорились о нападении.

Как сообщили в СУ СКР по Коми, все произошло в сентябре прошлого года возле одного из домов на улице Семейная. Подростки потребовали у ровесника электронную сигарету, при этом применяли физическое воздействие, не представлявшее угрозы жизни. После отказа один из нападавших начал угрожать пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил в потерпевшего. В результате тот испытал боль и получил травмы, не повлекшие вреда здоровью.

Завладев сигаретой, подростки скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению. В ходе расследования они признали вину и выразили раскаяние. Суд учел их возраст, положительные характеристики и отсутствие отягчающих факторов, после чего назначил наказание в виде обязательных работ. Кроме того, с их законных представителей взыскали компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.

