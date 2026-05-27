НовостиПроисшествия27 мая 2026 9:09

В Ухте монтажник украл оборудование почти на 300 тысяч рублей

Молодого работника осудили за кражу на стройке
Дарья КИНЗИКЕЕВА
уд в Ухте вынес приговор за хищение оборудования.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте городской суд рассмотрел дело о краже, совершенной местным жителем. 22 летний мужчина признан виновным в хищении имущества в крупном размере.

Установлено, что ночью 12 марта 2026 года он, работая монтажником на участке трубопровода «Ухта Ярославль», похитил оборудование предприятия. Среди украденного оказались источники сварочного тока и кабель, общая стоимость которых составила около 299 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему условное наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период. Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

