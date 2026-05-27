Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 9:49

В Помоздино аптеку обязали оборудовать пандусом

Аптека в Помоздино станет доступнее для инвалидов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура Усть-Куломского района через суд добилась пандуса для аптеки в селе Помоздино.

Прокуратура Усть-Куломского района через суд добилась пандуса для аптеки в селе Помоздино.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куломском районе прокуратура добилась устранения нарушений в аптеке села Помоздино. Поводом для проверки стало обращение местного жителя, который указал на недоступность здания для людей с ограниченной мобильностью.

Выяснилось, что вход в аптеку оборудован лестницей, находящейся в неудовлетворительном состоянии и не соответствующей требованиям, что создавало трудности для инвалидов и других маломобильных граждан.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием привести объект в порядок. В иске указывалось на необходимость установки пандуса с поручнями, нанесения контрастной разметки на ступени и размещения тактильной таблички. Суд поддержал требования прокуратуры, а после вступления решения в силу его выполнение будет находиться под контролем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без заботы он просто бы не выжил»: в Коми спасли от гибели медвежонка, который остался без мамы

Спасённому медвежонку из Усть Куломского района Коми выбирают имя (подробности)