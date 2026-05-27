Детям из Коми разрешат купаться в Анапе

Купальный сезон в Анапе откроют 1 июня на пляжах, исключенных из зоны ЧС.

В Анапе готовятся к открытию купального сезона, который начнется 1 июня и продлится до конца сентября. При этом доступ к морю будет возможен только на участках, признанных безопасными после последствий аварии в Керченском проливе.

На пляжах уже ведутся работы по подготовке инфраструктуры. На галечных территориях и части песчаных зон устанавливают необходимое оборудование, а на других участках продолжается обновление покрытия.

Напомним, что на территории курорта расположен лагерь «Черноморская зорька», принадлежащий Коми. В прошлом году дети не могли купаться из за ограничений и пользовались альтернативными вариантами отдыха.

В региональном министерстве образования сообщили, что возможность купания рассматривается пока только для второй смены, при этом решение носит предварительный характер. Также отмечается, что при необходимости будет задействован резервный вариант с использованием бассейнов поблизости.

Ранее ограничения были введены после аварии с танкерами, которая привела к загрязнению побережья. Несмотря на это, работа лагеря не прекращалась, и дети продолжали отдых в других форматах.

