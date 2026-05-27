В Усинске 19-летний парень устроил погром в общежитии

В Усинске сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, нарушавшего порядок в общежитии. По данным правоохранителей, юноша 2007 года рождения вел себя агрессивно в коридоре, громко кричал и мешал окружающим.
После замечаний он ушел в комнату, где начал крушить мебель и бросать посуду. На просьбы прекратить действия он не реагировал. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.
