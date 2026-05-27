Каждый третий житель Коми занимается самообразованием

В Коми заметно вырос интерес к самообразованию среди жителей старше 15 лет. По данным Комистата, в 2025 году самостоятельно обучением занимался 31 процент населения, тогда как пять лет назад этот показатель составлял лишь 12 процентов.

Женщины оказались активнее мужчин в стремлении получать новые знания. Среди жительниц республики самообразованием занимаются 32 процента, среди мужчин - 28 процентов. Аналитики также выяснили, что чаще всего к дополнительному обучению обращаются люди с высшим образованием. В этой категории показатель достиг 50 процентов. Среди жителей со средним профессиональным образованием уровень вовлеченности составил 32 процента, а среди обладателей только основного общего образования - 25 процентов.

Наиболее популярным способом получения новых знаний остается интернет. Почти половина участников опроса - 48 процентов - сообщили, что используют материалы, найденные в сети. Еще 32 процента занимаются спортом, фитнесом, йогой и другими видами физической активности, рассматривая это как форму саморазвития.

Около четверти жителей Коми используют для обучения компьютерные программы и онлайн курсы. Печатные материалы выбирают 22 процента опрошенных. Видеосервисы и обучающие ролики предпочитают 13 процентов участников исследования, а онлайн лекции и вебинары - 12 процентов.

Кроме того, часть респондентов получает знания через тематические форумы, мобильные приложения и образовательные передачи на радио и телевидении.

Среди регионов Северо Западного федерального округа Коми вошла в группу субъектов, где интерес к самообразованию находится на среднем уровне - от 30 до 40 процентов населения. Исследование проводилось в рамках наблюдения за участием жителей в непрерывном образовании.