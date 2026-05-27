В Коми начали массово прививать домашнюю птицу от высокопатогенного гриппа. С 25 мая ветеринары обходят дворы по всей республике. Они осматривают кур, уток и другую птицу, а потом делают уколы сертифицированными препаратами. Данные о каждой процедуре заносят в систему «Хорриот», чтобы следить за поголовьем и контролировать ситуацию.

Через 21-28 дней у птицы возьмут кровь на анализ – проверят, выработался ли иммунитет. Вакцина для жителей бесплатная. Яйца от привитой птицы можно есть уже с первого дня. А вот забивать на мясо – только через 21 день. Вирус опасен, так как он быстро уничтожает поголовье, а некоторые штаммы угрожают и людям.

