В Коми за неделю сосиски подорожали на 3,2%, а яйца подешевели на 2,5%

В Коми подорожали сосиски.

За неделю с 19 по 25 мая в Коми выросли цены на сосиски и сардельки (+3,2%), ржаной хлеб (+1,5%), макароны и подсолнечное масло (+1,4%), вареные колбасы (+1,2%). Подешевели куриные яйца (-2,5%), поваренная соль (-2,0%), печенье (-1,3%), творог (-1,0%).

Из плодоовощной продукции подорожали яблоки (+5,3%), морковь (+4,7%), картофель (+3,7%), огурцы (+2,3%), бананы (+2,0%), свекла (+1,7%). Подешевели капуста (-3,2%) и помидоры (-2,3%).

Среди лекарств нимесулид подорожал на 1,2%, нафазолин подешевел на 1,9%, римантадин – на 1,4%. Зубные щетки стали дороже на 1,6%, а зубные пасты и гигиенические прокладки подешевели на 1,6% и 1,0% соответственно.

Смартфоны прибавили 2,4%, обрезные доски – 1,1%. Электропылесосы и телевизоры потеряли 1,2% стоимости. Дизельное топливо подорожало на 0,5%, бензин – на 0,4%.