Житель Пензенской области приехал в Ухту за 800 тысячами обманутого пенсионера

Банк отказал пенсионеру в выдаче денег, полиция подменила наличные муляжом и задержала курьера. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ухтинский городской суд вынес приговор 22-летнему жителю Пензенской области, признанному виновным в покушении на мошенничество в составе организованной группы. Об этом сообщает прокуратура Коми.

В декабре 2025 года он прибыл в Ухту в роли курьера, чтобы забрать 800 тысяч рублей у местного пенсионера. Пожилой мужчина стал жертвой телефонных мошенников: ему сообщили о необходимости «спасти» сбережения путем декларирования, и он согласился снять крупную сумму, однако сотрудники банка заподозрили неладное и отказали в выдаче денег. К ситуации подключилась полиция, которая провела оперативный эксперимент и подготовила для передачи курьеру муляж. С ним курьер мошенников и был задержан.

В суде молодой человек признал вину, но заявил, что его самого обманули. Экспертиза этот довод не подтвердила: мужчина осознавал свои действия и мог ими руководить.

Суд назначил ему 1 год колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.