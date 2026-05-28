Глава Коми поручил разработать госпрограмму развития туризма на 2027-2030 годы

Глава Коми Ростислав Гольдштейн провел в Ухте первое заседание Совета по туризму. В новый совещательный орган вошли руководители профильных министерств, эксперты и представители туриндустрии. Гольдштейн отметил, что именно бизнес должен подсказывать чиновникам, куда двигаться.

Министр туризма Мария Бадмацыренова предложила разработать и утвердить госпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Коми» на 2027-2030 годы, чтобы сделать туризм значимой отраслью экономики. Программа должна включать развитие инфраструктуры, поддержку предпринимателей, кадровое обеспечение, создание новых маршрутов и продвижение бренда.

Гольдштейн поддержал инициативу и дал поручение правительству. На совете также обсудили экотуризм, доступ к особо охраняемым территориям, охотничьи и рыболовные туры, а также работу гостевых домов. Ранее глава региона заявлял о необходимости развернуть туристические потоки из других регионов в сторону Коми.