За неделю в Коми бензин АИ-92 и АИ-98 подорожали на 0,42%

В Сыктывкаре литр АИ-92 стоит 62,08 рубля, дизель – 78,11 рубля. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Комистата, за неделю с 19 по 25 мая цены на нефтепродукты в республике выросли. Бензин АИ-92 подорожал на 0,42%, АИ-95 – на 0,37%, АИ-98 и выше – на 0,42%, дизельное топливо – на 0,54%.

На 25 мая средняя цена литра АИ-92 в республике составила 62,31 рубля, АИ-95 – 66,81 рубля, АИ-98 – 95,74 рубля, дизеля – 78,64 рубля.

В Сыктывкаре литр АИ-92 стоит 62,08 рубля, АИ-95 – 66,74 рубля, АИ-98 – 95,63 рубля, дизель – 78,11 рубля. В Воркуте цены выше: АИ-92 – 63,64 рубля, АИ-95 – 67,68 рубля, дизель – 80,27 рубля. В Ухте АИ-92 – 61,73 рубля, АИ-95 – 66,30 рубля, АИ-98 – 95,94 рубля, дизель – 78,39 рубля.