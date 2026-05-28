В Эжве из-за непотушенной сигареты погибли два человека

Семь пожарных и три машины тушили квартиру на четвертом этаже в столице Коми.

В ночь на 28 мая в Эжвинском районе Сыктывкара произошел смертельный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома по улице Слободской. Пять человек самостоятельно выбрались из горящего здания.

При тушении возгорания сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В ликвидации участвовали семь пожарных и три единицы спецтехники.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении – непотушенная сигарета. Обстоятельства происшествия выясняются.

