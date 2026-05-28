Дети из Коми в «Черноморской зорьке» смогут купаться в море со второй смены

Купальный сезон официально начнется 1 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дети, которые в этом году отдохнут в лагере «Черноморская зорька» в Анапе, смогут купаться в море уже со второй смены. Об этом на межведомственной комиссии по летнему отдыху сообщил заместитель министра образования и науки Коми Максим Ганов.

В сменах лагеря, которые пройдут с июня по сентябрь, оздоровятся более 1,6 тысячи детей. Лагерь готов к приему детей и получил положительное заключение Роспотребнадзора 15 мая. Пляжную территорию Анапы активно готовят. По словам Ганова, власти города заверяют, что ко второй смене полноценно откроются все пляжи. Первая смена пройдет с 3 по 23 июня. Всего запланировано пять смен, последняя завершится 22 сентября.

Для полезного отдыха детей в лагере продолжают работать различные локации. В прошлом году оборудовали четыре зоны для загара, закупили специальные покрытия под искусственную траву и приобрели туманораспределитель для освежения. Также заключены договоры с близлежащими организациями для использования бассейнов на случай, если пляжи не откроют или откроют несвоевременно.

Купальный сезон в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы ведутся на ранее выведенных из зоны чрезвычайной ситуации пляжах. Там устанавливают инфраструктуру и продолжают отсыпку территории чистым песком.

