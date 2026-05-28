В школах Сыктывкара отменили летний трудовой лагерь из-за нехватки денег

Отмена лагеря добавилась к проблемам с закрытием детских садов и школ в регионе.

В школах Сыктывкара отменили летний трудовой лагерь для детей. Причиной оказалось отсутствие бюджетных средств.

Известно, что многие ребята уже подготовили необходимые документы и рассчитывали на участие, но теперь их планы нарушены.

Ранее стало известно, что в Коми реорганизуют несколько коррекционных школ-интернатов. Постановления 15 мая подписала заместитель председателя правительства республики Лариса Максимова.

Специальную (коррекционную) школу-интернат №12 в селе Читаево Прилузского района присоединят к школе-интернату №11 в деревне Горьковская Сысольского района. После реорганизации учреждение в Читаево станет филиалом. Сейчас в школе №11 обучаются 42 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 15 из них живут в интернате. В учреждении №12 – 43 ребенка, из них девять воспитанников проживают постоянно. Для учеников и большинства сотрудников условия не изменятся, но в филиале сократят должности директора и его заместителя. Им предложат другие вакантные места в головной школе.

