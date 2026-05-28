Онкологи Коми удалили 75-летнему мужчине опухоль гортани

После успешной эндоларингеальной резекции пенсионер выписан домой, его ждет химиолучевая терапия.

Врачи республиканского онкологического диспансера спасли 75-летнего мужчину с раком гортани. Опухоль диаметром около четырех сантиметров почти полностью перекрыла доступ воздуха в легкие, из-за чего пациент спал сидя. В горизонтальном положении он не мог сделать полноценный вдох и задыхался. Поликлиника оперативно направила его на комплексное обследование. Компьютерная томография и видеоларингоскопия выявили новообразование, блокировавшее дыхательные пути. Гистология подтвердила плоскоклеточный рак гортани.

Медики провели эндоларингеальную резекцию – сложную щадящую методику, позволяющую удалить опухоль через естественные пути без внешних разрезов. Операция прошла успешно. Врачам удалось не только восстановить дыхание, но и сохранить голос пациента. Мужчина уже выписан домой. Следующий этап – курс химиолучевой терапии для уничтожения возможных остаточных раковых клеток и профилактики рецидива. Пациент находится под постоянным наблюдением врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарила подарки и всегда звонила: 19-летняя сотрудница МВД ушла на занятия и больше не вернулась

Родные погибшей при пожаре в центре МВД Коми отсудили 4,5 млн рублей компенсации (подробности)