НовостиОбщество28 мая 2026 14:00

Онкологи Коми удалили 75-летнему мужчине опухоль гортани

Пациент спал сидя из-за перекрытых дыхательных путей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
После успешной эндоларингеальной резекции пенсионер выписан домой, его ждет химиолучевая терапия.

Врачи республиканского онкологического диспансера спасли 75-летнего мужчину с раком гортани. Опухоль диаметром около четырех сантиметров почти полностью перекрыла доступ воздуха в легкие, из-за чего пациент спал сидя. В горизонтальном положении он не мог сделать полноценный вдох и задыхался. Поликлиника оперативно направила его на комплексное обследование. Компьютерная томография и видеоларингоскопия выявили новообразование, блокировавшее дыхательные пути. Гистология подтвердила плоскоклеточный рак гортани.

Медики провели эндоларингеальную резекцию – сложную щадящую методику, позволяющую удалить опухоль через естественные пути без внешних разрезов. Операция прошла успешно. Врачам удалось не только восстановить дыхание, но и сохранить голос пациента. Мужчина уже выписан домой. Следующий этап – курс химиолучевой терапии для уничтожения возможных остаточных раковых клеток и профилактики рецидива. Пациент находится под постоянным наблюдением врачей.

